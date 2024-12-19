Fenerbahçe'nin maçına salgın engeli

Fenerbahçe Beko, Paris Basketball maçının salgın nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Fransız ekibinin çoğu oyuncusu hastalandığı için maça çıkacak kadar yeterli kadro oluşmadı.

Maç için Fransa'ya giden Fenerbahçe'nin tüm masraflarını Paris ekibi karşılayacak.



Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:



"Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır."

