Fenerbahçe'nin Medina transferinde sezon sonu şartı

Yaz transfer sezonunun bitimine günler kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, rotasını Arjantin'e çevirdi.

Boca Juniors, Cristian Medina'yı Ocak ayına kadar takımda tutmak istiyordu.

22 yaşındaki oyuncu ise takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtmişti.

SEZON SONU ŞARTI

Fanatik'in haberine göre, Başkan Riquelme'nin "Yıl sonuna kadar kalırsan takımdan ayrılmana izin veririm." teklifine Medina'nın onay verdiği öne sürüldü.

LİG SONU ARALIK'TA

28 takımın mücadele ettiği Arjantin Ligi, 14 hafta sonra tamamlanacak. Medina 2024 yılının Aralık ayında ligin bitmesiyle sarı-lacivertlilere katılacak.

Sarı-lacivertlilerin bu transfer için Boca Juniors'a bonuslar dahil yaklaşık 15 milyon dolarlık bir bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Ayrıca sözleşmede yer alan maddeye göre, Arjantin kulübünün oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacağı da aktarıldı.

Boca ile 155 resmi maça çıkan Medina, bu mücadelelerde 9 gol atıp, 11 asistlik katkı sağladı.