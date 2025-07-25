Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can "Tahammülüm kalmadı" diyerek taraftara seslendi

"Ben de çok üzülüyorum. Benim de artık zor günlere tahammülüm kalmadı." diyen milli yıldız, "Her ne olursa olsun taraftarımız bizi desteklesin, arkamızda olsunlar. İnşallah bekledikleri şeyleri vermeye çalışacağız." sözleriyle taraftara seslendi.

TRT Spor'a konuşan milli yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önemli bir eşleşme. Çok az bir zaman kaldı. Feyenoord buraları oynamayı bilen iyi bir takım. Bizlerin daha iyi tanıdığı Robin van Persie var. Biz de çok çalışıp kazanmak istiyoruz ve o turu geçmek istiyoruz.



(Yeni sözleşme) Duyurudan 3-4 ay önce anlaşmıştık kulüple. Benim için başka seçenek yoktu. Açıklanan videoyu da 3-4 ay önce hazırlamıştık. İş sadece imzaya kalmıştı. Fenerbahçe'de olmak mutluluk, gurur verici. Fenerbahçe'yi ailem gibi görüyorum. Güzel oldu benim için de, kulübümüz için de hayırlı olur. Allahım bana Fenerbahçe'de şampiyonluklar görmeyi nasip eder."