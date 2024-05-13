Fenerbahçe'nin Mourinho ve Lukaku planı

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 93 puanla zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları hız kazandı.

Fanatik'in haberine göre, sarı-laicvertlilerde başkanlığa yeniden aday olan Ali Koç'un gelecek sezon teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco, gelecek sezon takımı çalıştırması için Jose Mourinho ile temas kurdu.

Şu anda kulüpsüz olan Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu da belirtilirken, adaylık sürecinde Portekizli çalıştırıcı ile görüştüğü aktarılan Sadettin Saran'ın yönetime bu konuda yardımcı olacağı da ifade edildi.

Branco'nun maddi konularda belli bir aşama kaydetmesi durumunda Ali Koç'un devreye girerek bizzat Mourinho ile görüşeceği de belirtildi.

ROMELU LUKAKU PLANI

Ayrıca Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku'yu da gündemine aldığı iddia edildi.

Chelsea'nin iki sezonluk kiralamanın ardından 30 yaşındaki golcüyü bonservisiyle göndermeye öncelik verdiği aktarıldı.

40 milyon euroluk bonservis talebini karşılayacak bir takım olmadığı bu nedenler Londra ekibinin yeniden kiralama yoluna gideceği ifade edildi.

Son olarak Mourinho için Roma'ya kiralık giden Lukaku'yu ikna etmek adına Portekizli çalıştırıcının önemli bir etken olacağı da kaydedildi.