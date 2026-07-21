Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi gol oldu yağdu
21.07.2026 23:41
Sturm Grazlı futbolcuların gol sevinci.
Fenerbahçe’nin Gornik Zarbze’yi elemesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk maçında Sturm Graz, Hearts’ı 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe’nin Gornik Zarbze’yi elemesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk maçında Sturm Graz, Hearts’ı karşısında farklı kazandı.
Ev sahibi ekip Sturm Graz, Hearts’ı yenerek turun kapısını araladı.
Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz (Avusturya)-Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
MAÇLAR NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.
Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.