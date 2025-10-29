Fenerbahçe'nin ocak ayı sürprizi ortaya çıktı: Süper Lig'in eski kralı geliyor!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup etmişti.



Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 2'sini Youssef En-Nesyri, diğer 2'sini ise Anderson Talisca kaydetmişti.



Beşiktaş derbisinden önce moral depolayan Fenerbahçe için dikkat çeken bir haber gündeme geldi. FENERBAHÇE GAZA BASTI



İspanyol basınına göre sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri'nin istikrarsızlığı ve Jhon Duran'ın sakatlık problemleri nedeniyle santrfor transferinde gaza bastı.

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu En-Nesyri, Gaziantep FK maçında attığı gol sonrası böyle sevinmişti.

HEDEFTE SÖRLOTH VAR Haberin devamında Fenerbahçe'nin Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği ifade edildi.



Norveçli golcünün, fiziksel özellikleri ve bitiriciliğiyle Fenerbahçe'nin oyun planına mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına vurgu yapıldı.

Alexander Sörloth, Türkiye'de 1 sezon forma giymesinin ardından transfer olmuştu.

Ayrıca Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin kararının da önemli olduğu belirtilirken, Sörloth'un sürelerinin azalması durumunda takımdan ayrılmayı düşünebileceği yazıldı. TÜRKİYE'DE GOL KRALI OLMUŞTU



Sörloth, 2019/20 sezonunda Trabzonspor formasını terletmiş ve attığı 24 golle gol kralı olmuştu.



Alexander Sörloth'un Trabzonspor formasıyla attığı gol sonrası yaşadığı sevinç

BU SEZONKİ PERFORMANSI Bu sezon Atletico Madrid formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil 14 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti ve 632 dakika süre aldı.