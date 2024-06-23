Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçlarının günü ve saati belli oldu

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin kamp süreci başlıyor.
Fenerbahçe, 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesislerinde kampa girecek.
Sarı lacivertliler, 29 Haziran Cumartesi saat 10:30’da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Sonrasında İstanbul’a dönecek Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentinde gerçekleştirecek.
MAÇ PROGRAMI
6 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe - Admira Wacker
19:00 (Yerel saat)
BSFZ ARENA
10 Temmuz Çarşamba:
Fenerbahçe - Hajduk Split
19:00 (Yerel saat)
Merkur Arena
13 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe - Strasbourg
18:30 (Yerel saat)
Merkur Arena
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