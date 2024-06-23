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Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçlarının günü ve saati belli oldu

Fenerbahçe, 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesislerinde kampa girecek. Kampın ikinci bölümü  Avusturya’nın Graz kentinde gerçekleştirecek. Sarı lacivertliler toplamda 4 hazırlık maçı yapacak. İşte ayrıntılar ve maç takvimi...

Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçlarının günü ve saati belli oldu

Jose Mourinho yönetimindeki 'nin kamp süreci başlıyor. 

, 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesislerinde kampa girecek.

Sarı lacivertliler, 29 Haziran Cumartesi saat 10:30’da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sonrasında İstanbul’a dönecek Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentinde gerçekleştirecek.

MAÇ PROGRAMI

6 Temmuz Cumartesi:

- Admira Wacker
19:00 (Yerel saat)
BSFZ ARENA

10 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe - Hajduk Split
19:00 (Yerel saat)
Merkur Arena

13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Strasbourg
18:30 (Yerel saat)
Merkur Arena

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