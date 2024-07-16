Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Cenk Tosun, İstanbul'da

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun, prensip anlaşmasına vardığı Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a gitti.



Bodrum'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 33 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün personelleri karşıladı.



Havaalanında fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları kırmayan Cenk, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından milli futbolcuyla sözleşme imzalayacak.