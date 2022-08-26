Fenerbahçe'nin rakibi AEK Larnaca nerenin, hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimlerinin belli olmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin B grubundaki rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe ile aynı gruba düşen AEK Larnaca takımının hangi ülkenin futbol kulübü olduğu ve başarıları merak edildi. İşte AEK Larnaca ile ilgili merak edilenler.



AEK LARNACA NERENİN TAKIMI?



AEK ya da bilinen adıyla AEK Larnakas, sahil kenti Larnaka'nın takımı olan Kıbrıslı spor kulübüdür. EPA Larnaka ve Pezoporikos adlı iki Larnaka ekibinin birleşmesi ile 1994 yılında kuruldu.



Kulüp futbol dışında AEK (Kıbrıs Cumhuriyeti) BC adı ile erkekler ve Petrolina AEK adı ile kadınlar basketbolu dalında da mücadele etmektedir. Ayrıca kadınlar voleybolunda da yer almaktadır.



GRUBUN EN ZAYIF HALKASI



Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca, B Grubu’nun zayıf halkası olarak öne çıkıyor. Grupta şansı en az olan ekip olarak gösterilen takımın piyasa değeri 12 milyon Euro.



AEK Larnaca’nın kalecisi ise Göztepe’den transfer edilen Boşnak file bekçisi Kenan Piric. Takımın en önemli isimleri orta sahada forma giyen Gus Ledes, sol kanat oyuncusu Adm Gyurcso, hücum hattında oynayan Omri Altman ve Makedon kaptan Ivan Trickovski. 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Jose Luis Oltra’nın çalıştırdığı AEK Larnaca, maçlarını 8 bin kişilik Georgios Karapatakis stadında oynuyor.