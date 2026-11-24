Fenerbahçe'nin rakibi Arda Turan'ın Shakhtar'ı
24.11.2026 09:27
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Liverpool'u 3-2 mağlup etmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'de karşı karşıya gelecek.
Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'deki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver'ın yöneteceği 90 dakikada Stuart Burt ve James Mainwaring, yardımcı hakem görevi yapacak.
İKİ TAKIMIN DEVLER LİGİ SERÜVENİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.
İngiliz ekibi Liverpool'u ligdeki son maçında konuk eden Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Savaş sebebiyle maçlarını Ukrayna'da oynayamayan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise ligde 4 maçta 4 puan toplamayı başardı. Ukrayna temsilcisi, 21. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
2 EKSİK
Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 eksik isim bulunuyor.
Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, oynanacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.