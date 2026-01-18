Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa, Kadıköy'e moralsiz geliyor
18.01.2026 22:30
Reuters
AA
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, Premier Lig'de Everton'a mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Aston Villa, sahasında Everton'a 1-0 yenildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Aston Villa, 22. hafta mücadelesinde Everton'ı ağırladı.
Everton, 59. dakikada Thiemo Barry'nin attığı golle sahadan üç puanla ayrıldı.
Ligdeki son 4 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Birmingham temsilcisi, 43 puanda kalırken ikinci sıraya yükselme şansını da değerlendiremedi. 10. sıradaki Everton, puanını 32'ye çıkardı.