Fenerbahçe'nin rakibi Benfica oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi Fransa'nın Nice ekibini 2-0 mağlup ederek tur atlayan Portekiz ekibi Benfica oldu. Fenerbahçe ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba evinde rövanşı ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.



Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçlarında bu akşam oynanan karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:



Karabağ: 5 - Shkendija 79: 1

Fenerbahçe: 5 - Feyenoord: 2

Kopenhag: 5 - Malmö: 0

Viktoria Plzen: 2 - Rangers: 1

Pafos FC: 2 - Dinamo Kiev: 0

Club Brugge: 3 - Salzburg: 2

Slovan Bratislava: 1 - Kairat: 0

Ferencvaros: 3 - Ludogorets Razgrad: 0

Kızılyıldız: 1 - Lech Poznan: 1

Benfica: 2 - Nice: 0