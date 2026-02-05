Canlı maç | Fenerbahçe'nin rakibi Erzurumspor
05.02.2026 19:36
Son Güncelleme: 05.02.2026 20:32
Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor'u ağırlıyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe sahaya çıktı.
3 puanlı diğer iki takımın mücadelesinde sarı lacivertliler 1. Lig Erzurumspor'la karşı karşıya geliyor.
Sarı lacivertliler ilk maçında Beşiktaş'a yenildikten sonra Beyoğlu Yeni Çarşı'yı mağlup etmişti.
Kupada dörder maç sürecek grup aşamasının ardından, 8 takım çeyrek finale çıkacak.
Fenerbahçe 0 - Erzurumspor 0
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Kamil Efe, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Alvarez, İsmail, Fred, Musaba, Nene, Kerem Aktürkoğlu.
Erzurumspor: Erkan, Ali, Arda, Gerxhaliu, Cengizhan, Adem, Hüsamettin, Murat Cem, Mert, Sylla, Mustafa.