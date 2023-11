Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın sahasında kar temizleme çalışmaları

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında yarın karşı karşıya geleceği Nordsjaelland'ın stadı Right to Dream Park'ta kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.



Danimarka'nın Farum kasabasında oynanacak karşılaşma öncesinde başlayan kar yağışı sonrasında saha karla kaplanırken, Nordsjaelland kulübü yetkilileri, sentetik zemindeki karları temizledi.



Nordsjaelland ve Fenerbahçe, maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta bugün son antrenmanlarını gerçekleştirecek.



Nordsjaelland-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 23.00'te oynanacak.

SENTETİK ÇİMDE OYNANACAK



Nordsjaelland'ın maçlarına ev sahipliği yapan 10 bin 300 seyirci kapasiteli Right to Dream Park, yüzde 100 sentetik zeminiyle de dikkati çekiyor.



Danimarka temsilcisi, bu ülkedeki hava şartları nedeniyle sentetik zeminde maçlarını oynarken, Fenerbahçe de zemin ve hava şartlarına göre hazırlıklarını yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular, zemine özel krampon ve soğuk hava için özel termal malzemelerle sahaya çıkacak.



Karşılaşma saatinde hava sıcaklığının -5 derecede olması bekleniyor.