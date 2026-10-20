Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag. Eksikler ve muhtemel 11
20.10.2026 10:11
Fenerbahçe, Slavia Prag'ı konuk edecek.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetin peşinde. Geçen hafta Aston Villa'ya 6-0 yenilen sarı lacivertliler, saat 19:45'te Slavia Prag'ı konuk edecek.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa hezimetinin yaralarını sarmak istiyor.
İsmail Kartal'ın ekibi üçüncü haftada Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Kadıköy'de karşılaşacak.
Roma beraberliğinden sonra geçen haftaki 6-0'lık yenilgiyle 1 puan kalan sarı lacivertliler, 28'inci sırada yer alıyor.
EKSİKLER
4 puana yükselmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Asensio ve Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.
Konuk Slavia Prag'ın ise puanı yok.Çekya Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu, ilk iki haftada Lens ve Sabah'a yenildi.
Chobani Stadı'nda saat 19:45'te başlayacak mücadeleyi, İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Ake, Brown; Kante, Guendouzi; Greenwood, İrfan Can, Oğuz ve Lukaku.