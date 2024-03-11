Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde bir puana razı oldu

Joseph Marien Stadı'nda oynanan 29. hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise, Gent'i konuk etti.



Konuk takım, 53. dakikada Pieter Gerkens'in golüyle 1-0 öne geçti. Union Saint-Gilloise, 65. dakikada Alessio Castro-Montes'in kaydettiği golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.



Bu sonuçla puanını 69 yapan Union Saint-Gilloise, ligde normal sezonun bitimine bir hafta kala zirvede yer aldı.



Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunun rövanşında 14 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.

