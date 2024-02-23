Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise hakkında merak edilenler

EN GOLCÜ VE EN DEĞERLİ İSİMLER



Cezayirli forveti Mohamed Amoura, attığı 20 golle takımın en önemli isimleri arasında yer alıyor.



Amoura 10 milyon euro piyasa değeriyle takımın en değerli ismiyken, Fildişili Lazare Amani ve Japon Koki Machida da yaklaşık 6 milyon euroluk piyasa değerleriyle dikkat çekiyor.



Union SG tüm turnuvalarda oynadığı son 20 maçtan sadece birini kaybetti ve 13'ünde galip gelmeyi başardı.

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