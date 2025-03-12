Fenerbahçe'nin Rangers kafilesinde 2 eksik

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak olan kritik maç öncesi sarı - lacivertlilerin kafilesi açıklandı.



Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü yer almazken, Allan Saint-Maximin teknik heyet kararıyla kafileye dahil edilmedi.



Sarı - lacivertlilerin maç kadrosu şu şekilde:



İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Şükür Toğrak, Anderson Talisca, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun