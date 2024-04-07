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Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından gözler TFF'de

Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından TFF'nin resmi kararı bekleniyor. İşte olası kararlar...

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından gözler TFF'de

2023 Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu 'nin karşı karşıya geldiği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı.

Fenerbahçe maçın 2. dakikasında sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti.

Resmi karar olmadığı için Galatasaray kupayı bu akşam Şanlıurfa'da kaldıramadı.

OLASI KARARLAR

Hakem Volkan Bayarslan'ın raporuna göre PFDK, maç hakkında hükmen galibiyet kararı verebilir.

PFDK hükmen galibiyet kararı verirse Fenerbahçe'nin durumu Tahkim Kurulu'na taşıma hakkı bulunuyor.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarım kaldı: Fenerbahçe sahadan çekildi

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarım kaldı: Fenerbahçe sahadan çekildi

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