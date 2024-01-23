Fenerbahçe'nin Saldanha için yaptığı teklif belli oldu

Fenerbahçe'nin Partizan forması giyen Brezilyalı Matheus Saldanha için yaptığı teklif belli oldu.

Tuttomercato"nun haberine göre, sarı-lacivertli ekibin Saldanha için Sırbistan ekibine 6 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan siyah-beyazlıların Saldanha'nın satılık olmadığını açıklarken, Torine ile Sevilla'nın da oyuncu ile ilgilendiği aktarıldı.

Torino'nun, Brezilyalı forveti kiralamak istediği ve satın alma opsiyonuyla anlaşmayı planladığı kaydedildi.

Bu sezon Partizan'da 18 maça çıkan Saldanha, 14 gol ve 5 asistle önemli bir performans sergiledi.