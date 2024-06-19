Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

Trendyol Süper Lig'i 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılmaya hak kazandı.

UEFA tarafından yapılan kura çekiminin ardından seribaşı olan sarı-lacivertlilerin 2. ön eleme turundaki rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.

Fenerbahçe, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İKİNCİ ÖN ELEME TURU NE ZAMAN?

İkinci ön eleme turu ilk maçları 23-24 Temmuz, rövanş mücadeleleri ise 30-31 temmuz tarihlerinde oynanacak.



Öte yandan Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle;