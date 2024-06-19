NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi Lugano oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu rakibi belli oldu

Haberi Görüntüle

Trendyol Süper Lig'i 99 puanla 2. sırada tamamlayan , UEFA 'ne ikinci ön eleme turundan katılmaya hak kazandı.

UEFA tarafından yapılan kura çekiminin ardından seribaşı olan sarı-lacivertlilerin 2. ön eleme turundaki rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.

Fenerbahçe, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İKİNCİ ÖN ELEME TURU NE ZAMAN?

İkinci ön eleme turu ilk maçları 23-24 Temmuz, rövanş mücadeleleri ise 30-31 temmuz tarihlerinde oynanacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle;

  • Salzburg
  • Lille
  • Slavia Prag
  • Rangers

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...