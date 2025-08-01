Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı: 10 isim yok, Talisca'dan müjde!

10 İSİM ALINMADI, TALISCA'DAN MÜJDE Sarı-lacivertlilerde 10 futbolcu, kadroya dahil edilmedi. Sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalara başlayan Anderson Talisca ise listede yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe , Hollanda temsilcisiyle oynanacak olan maç öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe'nin kadroya eklemediği oyuncular şöyle:



Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Emre Mor.



YENİ TRANSFERLER KADRODA



Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yer alan isimler ise şu şekilde:



Kaleci: İrfan Can, Tarık Çetin, Livakovic



Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Archie Brown



Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın



Hücum: Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun