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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı: 10 isim yok, Talisca'dan müjde!

Fenerbahçe, Feyenoord ile oynanacak maç öncesi Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı: 10 isim yok, Talisca'dan müjde!

UEFA 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşen , Hollanda temsilcisiyle oynanacak olan maç öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

10 İSİM ALINMADI, TALISCA'DAN MÜJDE

Sarı-lacivertlilerde 10 futbolcu, kadroya dahil edilmedi. Sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalara başlayan Anderson Talisca ise listede yer aldı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı: 10 isim yok, Talisca'dan müjde! - 1

'nin kadroya eklemediği oyuncular şöyle:

Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Emre Mor.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yer alan isimler ise şu şekilde:

Kaleci: İrfan Can, Tarık Çetin, Livakovic

Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Archie Brown

Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Hücum: Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı: 10 isim yok, Talisca'dan müjde! - 2

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