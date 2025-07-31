Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off turuna çıkması durumundaki olası rakipleri belli oldu.



Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibini elemesi durumunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibi veya Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.



FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba Feyenoord'a konuk olacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.