Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin, rakibini elemesi durumunda karşılaşacağı muhtemel takımlar belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off turuna çıkması durumundaki olası rakipleri belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibini elemesi durumunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibi veya Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba Feyenoord'a konuk olacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
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