Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi halinde karşılaşacağı takım belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.
RAKİP BELLİ OLDU
Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İLK MAÇ KADIKÖY'DE
Fenerbahçe'nin turu atlaması halinde karşılaşacağı rakibiyle ilk maçı 19 ya da 20 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.
Rövanş 26 ya da 27 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.
FENERBAHÇE ELENİRSE...
Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.
Eşleşmeler şu şekilde:
ŞAMPİYONLAR YOLU
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)
Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)
Celtic (İskoçya) / Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)
Basel (İsviçre) / Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)
LİG YOLU
Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe / Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)
Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya) / Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)
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