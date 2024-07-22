Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki tur rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024/25 sezonu 3. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbolu Evi'nde gerçekleştirildi.
Devler Ligi 2. eleme turu maçında Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin tur atlaması halinde 3. eleme turu rakibi belli oldu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu elemesi halinde 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak.
İlk maç 6/7 Ağustos tarihinde Fransa'da, rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.
Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde play-off aşamasında karşılaşacağı muhtemel rakipler ise şöyle;
Rangers
Slavia Prag / Union SG
Dinamo Kyiv / Partizan
Sarı-lacivertliler Lugano'ya elenmesi durumunda ise Avrupa Ligi 3. eleme turunda Dinamo Kiev / Partizan eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
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