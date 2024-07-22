NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki tur rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe bir üst yükselmesi durumunda Lille ile mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki tur rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024/25 sezonu 3. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbolu Evi'nde gerçekleştirildi.

Devler Ligi 2. eleme turu maçında Lugano ile karşılaşacak 'nin tur atlaması halinde 3. eleme turu rakibi belli oldu.

Fenerbahçe,  Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu elemesi halinde 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak.

İlk maç 6/7 Ağustos tarihinde Fransa'da, rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde play-off aşamasında karşılaşacağı muhtemel rakipler ise şöyle;

Rangers

Slavia Prag / Union SG

Dinamo Kyiv / Partizan

Sarı-lacivertliler Lugano'ya elenmesi durumunda ise Avrupa Ligi 3. eleme turunda Dinamo Kiev / Partizan eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...