Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.



Organizasyonda 3. eleme turunun ilk maçları 2-3 Ağustos'ta, rövanşları ise 9 Ağustos'ta yapılacak.



Eşleşmeler şöyle:



Maccabi Haifa (İsrail) / Olympiakos (Yunanistan) - Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)﻿



Karabağ (Azerbaycan) / Zürih (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan) / Slovan Bratislava (Slovakya)



Ludogorets (Bulgaristan) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Şkupi (Kuzey Makedonya)



Maribor (Slovenya) / Sheriff (Moldova) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Viktoria Plzen (Çekya)



Linfield (Kuzey İrlanda) / Bodo Glimt (Norveç) - Zalgiris (Litvanya) / Malmö (İsveç)



Kızılyıldız (Sırbistan) - Pyunik (Ermenistan) / Diddeleng (Lüksemburg)





Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)



Dinamo Kiev (Ukrayna) / Fenerbahçe (Türkiye) - Sturm Graz (Avusturya)



Union Saint-Gilloise (Belçika) - Rangers (İskoçya)



​​Benfica (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)