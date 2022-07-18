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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi durumunda, 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 18.07.2022 - 13:16 | Son Güncelleme : 18.07.2022 - 14:25

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

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Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA 'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.

Organizasyonda 3. eleme turunun ilk maçları 2-3 Ağustos'ta, rövanşları ise 9 Ağustos'ta yapılacak.

Eşleşmeler şöyle:

Maccabi Haifa (İsrail) / Olympiakos (Yunanistan) - Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)﻿

Karabağ (Azerbaycan) / Zürih (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan) / Slovan Bratislava (Slovakya)

Ludogorets (Bulgaristan) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Şkupi (Kuzey Makedonya)

Maribor (Slovenya) / Sheriff (Moldova) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Viktoria Plzen (Çekya)

Linfield (Kuzey İrlanda) / Bodo Glimt (Norveç) - Zalgiris (Litvanya) / Malmö (İsveç)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Pyunik (Ermenistan) / Diddeleng (Lüksemburg)


Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

Dinamo Kiev (Ukrayna) / (Türkiye) - Sturm Graz (Avusturya)

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Rangers (İskoçya)

​​Benfica (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

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