Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu? (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu)

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu?



FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?



Fenerbahçe seri başı olarak katıldığı kura çekiminde İsviçre temsilcisi FC Lugano ile eşleşti.

