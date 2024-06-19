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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu? (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu)

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi ve maçın yapılacağı muhtemel tarihler belirlendi. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu? (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu)

'nin 2. ön eleme turundaki rakibi, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe seri başı olarak katıldığı kura çekiminde İsviçre temsilcisi FC Lugano ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu? (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu) - 1

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

2. ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.

ilk maçını deplasmanda, rövanş maçını ise Kadıköy'de oynayacak.

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