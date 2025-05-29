Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırma nedeni: Kale düştü!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilen Fenerbahçe'nin savunma performansındaki düşüş dikkati çekiyor.



Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligin ilk bölümünde savunma performansıyla göz doldurdu.



Ligde uzun süre en az gol yiyen takım ünvanını koruyan Fenerbahçe, bu performansını finale taşımayı başaramadı.



Savunmasıyla ön plana çıkan Jose Mourinho yönetiminde son 10 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, sezonu kupasız tamamladı.



SON 10 MAÇTA 17 GOL YEDİ



Fenerbahçe, oynadığı son 10 resmi maçta kalesinde 17 gole engel olamadı.



Sarı-lacivertli takım, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı bu 10 maç öncesinde 2 kupa iddiasını sürdürüyordu.



Bu bölümde 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, en az gol yiyen takım ünvanını kaybetti ve sezonu kupasız kapattı.



Fenerbahçe, söz konusu dönemde kupada Galatasaray'a sahasında 2-1 yenilirken, ligde evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak Hatayspor deplasmanından 4-2 ile boynu bükük ayrılan Fenerbahçe, söz konusu süreçte tek beraberliğini evinde Bellona Kayserispor ile 3-3 kalarak yaşadı.



Sarı-lacivertli ekip, bu dönemde Sipay Bodrum FK'yi 4-2, Trabzonspor'u 4-1, Net Global Sivasspor'u 3-1, Gaziantep FK'yi 3-1, RAMS Başakşehir'i 4-1 ve Eyüpspor'u 2-1 yendi.



Jose Mourinho'nun ekibi, aynı dönemdeki 10 maçta rakip fileleri ise 26 kez havalandırdı.



DERBİLERDE RAKİPLERİ SEVİNDİ



Fenerbahçe, derbilerde bu sezon beklentinin çok gerisinde kaldı.



Toplamda oynadığı 5 derbi müsabakasından sadece 1 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda kalesini gole kapatmada büyük problem yaşadı.



Ligdeki ilk derbisinde Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'a da 1-0 mağlup oldu. Ligin ikinci devresinde tek puanını 0-0 berabere kaldığı Galatasaray derbisinde elde eden sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a evinde 1-0 yenildi.



Fenerbahçe, ligdeki kötü derbi performansını kupada da yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, sahasında rakibine 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.



Derbilerde rakip fileleri 2 kez havalandırabilen ve kalesinde 7 gole engel olamayan Fenerbahçe, bu alanda da savunma performansıyla sınıfta kaldı.



8 TAKIMA KARŞI KALEYİ KAPATAMADI



Fenerbahçe, Süper Lig'de 8 rakibiyle yaptığı her 2 müsabakada da kalesinde gol gördü.



Sarı-lacivertli takım, Göztepe, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor ve Hatayspor ile oynadığı 2 maçta da en az bir gol yedi.



Jose Mourinho'nun ekibi, bu sezon Hatayspor ve Kayserispor'un 5'er, Göztepe'nin de 4 golüne engel olamadı.

