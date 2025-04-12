Fenerbahçe'nin Sivasspor kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Sivasspor kamp kadrosu belli oldu. Kadroda 4 eksik var.
Fenerbahçe, Sivasspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.
İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'de Amrabat bileğindeki ağrılar, Mert Hakan antrenmanda aldığı darbe nedeniyle maç kadrosunda yok. İrfan Can Egribayat da grip nedeniyle yok.
Sivasspor ile Fenerbahçe yarın akşam 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maç saatinde kar beklentisi var.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
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