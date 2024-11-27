Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kadrosu belli oldu: 5 futbolcu yok!
UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin açıklanan kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, maçın kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Slavia Prag maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.
MAÇ NE ZAMAN?
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı 28 Kasım 23.00'da oynanacak.
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