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Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kadrosu belli oldu: 5 futbolcu yok!

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin açıklanan kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kadrosu belli oldu: 5 futbolcu yok!

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag deplasmanına çıkacak , maçın kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de 5 , Slavia Prag maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

MAÇ NE ZAMAN?

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı 28 Kasım 23.00'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kadrosu belli oldu: 5 futbolcu yok! - 1
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