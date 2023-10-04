NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu açıklandı. İrfan Can Kahveci kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu belli oldu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'ya konuk olacak 'nin kamp kadrosu belli oldu.

Kasığında yırtık olan İrfan Can Kahveci tedbir amaçlı kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder de Spartak Trnava maçı kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Mert Müldür ve Samet Akaydin UEFA listesine bildirilmemişti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanına çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanına çıkacak

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...