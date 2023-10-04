Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.



Kasığında yırtık olan İrfan Can Kahveci tedbir amaçlı kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder de Spartak Trnava maçı kadroda yer almadı.



Sarı-lacivertlilerde Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Mert Müldür ve Samet Akaydin UEFA listesine bildirilmemişti.