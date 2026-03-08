Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçları

Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 57 yaptı ve ikinci sırada yer aldı.

Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'te kalan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçlarını bir araya getirdi.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Lig fikstürü:

Karagümrük-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Fenerbahçe-Beşiktaş

Kayserispor-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Rizespor

Galatasaray-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Başakşehir

Konyaspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Eyüpspor