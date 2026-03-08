Ramazan imsakiyesi banner
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçları

Anadolu Ajansı
Selim Başeğmezer

Samsunspor'u yenerek Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını diri tutan Fenerbahçe'nin kalan maçları bir arada...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yendi.

 

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakada 2-1 geriye düşen sarı-lacivertliler, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in attığı gollerle geri döndü.

 

Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 57 yaptı ve ikinci sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı

Matteo Guendouzi'nin golü sonrası Fenerbahçeli futbolcuların sevinci.

Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'te kalan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçlarını bir araya getirdi.

 

İşte Fenerbahçe'nin Süper Lig fikstürü:

 

Karagümrük-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Fenerbahçe-Beşiktaş

Kayserispor-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Rizespor

Galatasaray-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Başakşehir

Konyaspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Eyüpspor

