Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçları
08.03.2026 22:22
Samsunspor'u yenerek Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını diri tutan Fenerbahçe'nin kalan maçları bir arada...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yendi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakada 2-1 geriye düşen sarı-lacivertliler, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in attığı gollerle geri döndü.
Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 57 yaptı ve ikinci sırada yer aldı.
Matteo Guendouzi'nin golü sonrası Fenerbahçeli futbolcuların sevinci.
Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'te kalan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçlarını bir araya getirdi.
İşte Fenerbahçe'nin Süper Lig fikstürü:
Karagümrük-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Fenerbahçe-Beşiktaş
Kayserispor-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Rizespor
Galatasaray-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Başakşehir
Konyaspor-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Eyüpspor