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Fenerbahçe'nin teklif verdiği Wilfried Zaha için Galatasaray devrede

Fenerbahçe'nin teklif verdiği, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Wilfried Zaha için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin teklif verdiği Wilfried Zaha için Galatasaray devrede

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Adı ile anılan Wilfried Zaha'yı, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi 'ın da gündemine aldığı öne sürüldü.

Fransa'nın L’Equipe gazetesinin haberine göre; Premier Lig temsilcisi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Zaha ile birçok takım ilgileniyor. Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcunun transfer yarışında önde olan kulüpler. Sarı-kırmızılılar da Zaha için teklifte bulundu.

Zaha geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 27 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

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