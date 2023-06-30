Fenerbahçe'nin teklif verdiği Wilfried Zaha için Galatasaray devrede

Adı Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'yı, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine aldığı öne sürüldü.



Fransa'nın L’Equipe gazetesinin haberine göre; Premier Lig temsilcisi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Zaha ile birçok takım ilgileniyor. Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcunun transfer yarışında önde olan kulüpler. Sarı-kırmızılılar da Zaha için teklifte bulundu.



Zaha geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 27 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

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