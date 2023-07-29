Fenerbahçe'nin Tete planı: Arda Güler örneği verildi

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Bonservisini eline alan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilerin daveti üzerine menajeri ile birlikte İstanbul'a geldi.

TETE'YE FENERBAHÇE'DE PARLAYANLAR ANLATILDI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Premier Lig ekiplerinden beklediği teklifleri alamayan 23 yaşındaki futbolcuya iyi bir maaş öneren sarı-lacivertliler, yer alacağı projeyi de aktardı. Genç yıldıza, Fenerbahçe'de kendini göstererek Avrupa'ya giden Eljif Elmas, Vedat Muriqi, Kim Min-Jae ve Arda Güler örneklerinin anlatıldığı ve transfere ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.



KARARINI BODRUM TATİLİNDE VERECEK



İstanbul'dan Bodrum'a geçen Tete'nin kısa bir tatilin ardından kulübe kararını ileteceği belirtilirken, Suudi ekibi Al-İttihad ve iki İtalyan takımının da bu transferde rakip olduğu kaydedildi.