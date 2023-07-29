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Fenerbahçe'nin Tete planı: Arda Güler örneği verildi

Fenerbahçe, Shakthar Donetsk'ten ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Tete'yi transfer etmek için çalışıyor. 23 yaşındaki Brezilyalının Arda Güler, Eljif Elmas, Vedat Muriqi ve Kim Min-Jae örnekleri gösterilerek ikna edilmeye çalışıldığı kaydedildi. Öte yandan Tete'nin Bodrum tatilinin ardından kararını vereceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Tete planı: Arda Güler örneği verildi

, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Bonservisini eline alan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilerin daveti üzerine menajeri ile birlikte İstanbul'a geldi.

TETE'YE FENERBAHÇE'DE PARLAYANLAR ANLATILDI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Premier Lig ekiplerinden beklediği teklifleri alamayan 23 yaşındaki futbolcuya iyi bir maaş öneren sarı-lacivertliler, yer alacağı projeyi de aktardı. Genç yıldıza, Fenerbahçe'de kendini göstererek Avrupa'ya giden Eljif Elmas, Vedat Muriqi, Kim Min-Jae ve  örneklerinin anlatıldığı ve transfere ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

KARARINI BODRUM TATİLİNDE VERECEK

İstanbul'dan Bodrum'a geçen Tete'nin kısa bir tatilin ardından kulübe kararını ileteceği belirtilirken, Suudi ekibi Al-İttihad ve iki İtalyan takımının da bu transferde rakip olduğu kaydedildi.

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