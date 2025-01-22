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Fenerbahçe'nin transfer için anlaştığı Diego Carlos İstanbul'da

Premier League'de Aston Villa forması giyen, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı stoper Diego Carlos (31), gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transfer için anlaştığı Diego Carlos İstanbul'da

Devre arası döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalarına devam eden , anlaşmaya vardığı Diego Carlos’u İstanbul’a getirdi.

Brezilyalı savunmacıyı taşıyan özel uçak, gece 00.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

Kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına varılan Diego Carlos’un bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer için anlaştığı Diego Carlos İstanbul'da - 1 Diego Carlos, gece geç saatlerde sarı lacivertli ekiple görüşmek için İstanbul'a geldi.

DİEGO CARLOS KİMDİR?

15 Mart 1993'te Brezilya'da dünyaya gelen Diego Carlos, 2022 yılında Sevilla'dan Premier League ekibi Aston Villa'ya 31 milyon euro bonservis karşılığında oldu.

Bu sezon ligde ve kupalarda 17 kez forma giyen Brezilyalı stoper, toplam 1403 dakika sahada kaldı.

1,85 cm boyundaki sağ ayaklı futbolcu, stoper pozisyonunda forma giyiyor.

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