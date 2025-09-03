NTV.COM.TR

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu: 8 isim listeye yazılmadı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro resmen belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu: 8 isim listeye yazılmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenerek organizasyona veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan 'de turnuvanın kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadroyu UEFA'ya bildirdi.

8 İSİM LİSTEDE YOK

Fenerbahçe'nin kadrosunda Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro:

KALECİ:

Ederson
İrfan Can Eğribayat
Tarık Çetin

DEFANS:

Çağlar Söyüncü
Yiğit Efe Demir
Mert Müldür
Jayden Oosterwolde
Nelson Semedo
Milan Skriniar
Archie Brown

ORTA SAHA:

İsmail Yüksek
Fred
Edson Alvarez
İrfan Can Kahveci
Sebastian Szymanski
Oğuz Aydın

HÜCUM:

Talisca
Kerem Aktürkoğlu
Jhon Duran
Youssef En-Nesyri
Marco Asensio
Cenk Tosun
Dorgeles Nene

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...