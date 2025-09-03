Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu: 8 isim listeye yazılmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenerek organizasyona veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de turnuvanın kadrosu belli oldu.



Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadroyu UEFA'ya bildirdi.

8 İSİM LİSTEDE YOK



Fenerbahçe'nin kadrosunda Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder yer almadı.



İşte Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro:



KALECİ:



Ederson

İrfan Can Eğribayat

Tarık Çetin



DEFANS:



Çağlar Söyüncü

Yiğit Efe Demir

Mert Müldür

Jayden Oosterwolde

Nelson Semedo

Milan Skriniar

Archie Brown



ORTA SAHA:



İsmail Yüksek

Fred

Edson Alvarez

İrfan Can Kahveci

Sebastian Szymanski

Oğuz Aydın



HÜCUM:



Talisca

Kerem Aktürkoğlu

Jhon Duran

Youssef En-Nesyri

Marco Asensio

Cenk Tosun

Dorgeles Nene

