Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu: 8 isim listeye yazılmadı!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro resmen belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenerek organizasyona veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de turnuvanın kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadroyu UEFA'ya bildirdi.
8 İSİM LİSTEDE YOK
Fenerbahçe'nin kadrosunda Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro:
KALECİ:
Ederson
İrfan Can Eğribayat
Tarık Çetin
DEFANS:
Çağlar Söyüncü
Yiğit Efe Demir
Mert Müldür
Jayden Oosterwolde
Nelson Semedo
Milan Skriniar
Archie Brown
ORTA SAHA:
İsmail Yüksek
Fred
Edson Alvarez
İrfan Can Kahveci
Sebastian Szymanski
Oğuz Aydın
HÜCUM:
Talisca
Kerem Aktürkoğlu
Jhon Duran
Youssef En-Nesyri
Marco Asensio
Cenk Tosun
Dorgeles Nene
- Etiketler :
- Haberler -
- Uefa Avrupa Ligi
- Futbol
- Fenerbahçe