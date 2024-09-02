Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? (2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç takvimi)

2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin maç takvimi belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk maçına Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında çıkacak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ



Fenerbahçe'nin, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri şu şekilde;



Manchester United

Slavia Prag (D)

Lyon

AZ Alkmaar (D)

Union SG

Midtjylland (D)

Athletic Bilbao

Twente (D)

