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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? (2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç takvimi)

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlaarının ne zaman oynanacağı, tüm Fenerbahçeli futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ve maç takvimi belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç takvimi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? (2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç takvimi)

2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz 'nin takvimi belli oldu. , Avrupa Ligi'nde ilk maçına Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında çıkacak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri şu şekilde;

Manchester United
Slavia Prag (D)
Lyon
AZ Alkmaar (D)
Union SG
Midtjylland (D)
Athletic Bilbao
Twente (D)

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? (2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç takvimi) - 1

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

'nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı. Yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak olan 'nin Avrupa Ligi maç takvimi şöyle;

1. Hafta

26 Eylül Perşembe
19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise

2. Hafta

3 Ekim Perşembe
22.00 Twente - Fenerbahçe

3. Hafta

24 Ekim Perşembe
22.00 Fenerbahçe - Manchester United

4. Hafta

7 Kasım Perşembe
23.00 Az Alkmaar - Fenerbahçe

5. Hafta

28 Kasım Perşembe
23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe

6. Hafta

11 Aralık Çarşamba
18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao

7. Hafta

23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon

8. Hafta

30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe

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