Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? (2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç takvimi)

2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin maç takvimi belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk maçına Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında çıkacak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri şu şekilde;
Manchester United
Slavia Prag (D)
Lyon
AZ Alkmaar (D)
Union SG
Midtjylland (D)
Athletic Bilbao
Twente (D)
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı. Yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç takvimi şöyle;
1. Hafta
26 Eylül Perşembe
19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise
2. Hafta
3 Ekim Perşembe
22.00 Twente - Fenerbahçe
3. Hafta
24 Ekim Perşembe
22.00 Fenerbahçe - Manchester United
4. Hafta
7 Kasım Perşembe
23.00 Az Alkmaar - Fenerbahçe
5. Hafta
28 Kasım Perşembe
23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe
6. Hafta
11 Aralık Çarşamba
18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao
7. Hafta
23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon
8. Hafta
30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe
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