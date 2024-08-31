Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte FB'nin Avrupa maç takvimi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile olacak. Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti. İşte, FB'nin Avrupa maç takvimi...
FENERAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ve diğer Türk takımlarının "Kupa 2"deki fikstürü şöyle:
1. hafta
25 Eylül Çarşamba:
22.00 Galatasaray-PAOK
26 Eylül Perşembe:
19.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise
22.00 Ajax-Beşiktaş
2. hafta
3 Ekim Perşembe:
19.45 RFS-Galatasaray
22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt
22.00 Twente-Fenerbahçe
3. hafta
23 Ekim Çarşamba:
17.30 Galatasaray-Eifsborg
24 Ekim Perşembe:
22.00 Fenerbahçe-Manchester United
22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş
4. hafta
6 Kasım Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Malmö
7 Kasım Perşembe:
20.45 Galatasaray-Tottenham
23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe
5. hafta
28 Kasım Perşembe:
20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray
20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv
23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe
6. hafta
11 Aralık Çarşamba:
18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao
12 Aralık Perşembe:
20.45 Malmö-Galatasaray
23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş
7. hafta
21 Ocak 2025 Salı:
18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev
22 Ocak 2025 Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao
23 Ocak 2025 Perşembe:
20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon
8. hafta
30 Ocak 2025 Perşembe:
23.00 Ajax-Galatasaray
23.00 Midtjylland-Fenerbahçe
23.00 Twente-Beşiktaş
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