Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte FB'nin Avrupa maç takvimi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile olacak. Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti. İşte, FB'nin Avrupa maç takvimi...



FENERAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ve diğer Türk takımlarının "Kupa 2"deki fikstürü şöyle:



1. hafta



25 Eylül Çarşamba:



22.00 Galatasaray-PAOK



26 Eylül Perşembe:



19.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise



22.00 Ajax-Beşiktaş



2. hafta



3 Ekim Perşembe:



19.45 RFS-Galatasaray



22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt



22.00 Twente-Fenerbahçe



3. hafta



23 Ekim Çarşamba:



17.30 Galatasaray-Eifsborg



24 Ekim Perşembe:



22.00 Fenerbahçe-Manchester United



22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş



4. hafta



6 Kasım Çarşamba:



18.30 Beşiktaş-Malmö



7 Kasım Perşembe:



20.45 Galatasaray-Tottenham



23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe



5. hafta



28 Kasım Perşembe:



20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray



20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv



23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe



6. hafta



11 Aralık Çarşamba:



18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao



12 Aralık Perşembe:



20.45 Malmö-Galatasaray



23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş



7. hafta



21 Ocak 2025 Salı:



18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev



22 Ocak 2025 Çarşamba:



18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao



23 Ocak 2025 Perşembe:



20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon



8. hafta



30 Ocak 2025 Perşembe:



23.00 Ajax-Galatasaray



23.00 Midtjylland-Fenerbahçe



23.00 Twente-Beşiktaş

