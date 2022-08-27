Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? (UEFA Avrupa Ligi maç takvimi)

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları belli oldu. Dün İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Fenerbahçe'nin rakipleri açıklandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde maç takvimi belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?



GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek.

Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ



8 Eylül Fenerbahçe-Dinamo Kiev



15 Eylül Rennes-Fenerbahçe



6 Ekim Fenerbahçe-AEK Larnaca



13 Ekim AEK Larnaca-Fenerbahçe



27 Ekim Fenerbahçe-Rennes



3 Kasım Dinamo Kiev-Fenerbahçe