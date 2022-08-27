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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? (UEFA Avrupa Ligi maç takvimi)

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri dün İstanbul'da gerçekleşen kura çekimi sonrasında belli oldu. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fransa ekibi Rennes ve Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

Haberler - ntv.com.tr 27.08.2022 - 11:16

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? (UEFA Avrupa Ligi maç takvimi)

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları belli oldu. Dün İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında 'nin rakipleri açıklandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde maç takvimi belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek.

Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Fenerbahçe-Dinamo Kiev

15 Eylül Rennes-Fenerbahçe

6 Ekim Fenerbahçe-AEK Larnaca

13 Ekim AEK Larnaca-Fenerbahçe

27 Ekim Fenerbahçe-Rennes

3 Kasım Dinamo Kiev-Fenerbahçe

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