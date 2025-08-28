Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etse de yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.



UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki tüm muhtemel rakipleri, bugün oynanacak play-off turu rövanş maçlarının ardından netleşecek. Avrupa Ligi Kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.



24 MUHTEMEL RAKİP KESİNLEŞTİ



Fenerbahçe'nin bugün itibariyle Avrupa Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibi netleşti. Sarı-lacivertlilerin kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:



1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa



2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic



3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna



4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann