Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı lacivertlilerin tüm muhtemel rakipleri bugün oynanacak play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etse de yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki tüm muhtemel rakipleri, bugün oynanacak play-off turu rövanş maçlarının ardından netleşecek. Avrupa Ligi Kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

24 MUHTEMEL RAKİP KESİNLEŞTİ

Fenerbahçe'nin bugün itibariyle Avrupa Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibi netleşti. Sarı-lacivertlilerin kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic

3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna

4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann

