Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini yakından tanıyalım! (Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca)

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri, İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında belli oldu.



Kura çekimine 3. torbadan katılan Fenerbahçe'nin rakipleri; Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca oldu.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B grubundaki rakiplerini yakından tanıyalım;

DİNAMO KİEV



Ukrayna ekibi olan Dinamo Kiev 1927 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür. Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübüdür.

1980'li yıllarda "Yüzyılın Takımı", "2000'li Yılların Takımı" olarak nitelendirilmişlerdir. SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımıdır.



Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl temsilcimiz Fenerbahçe ile 14 yıl sonra tekrardan karşılaşan Dinamo Kiev, Fenerbahçe'yi eleyerek yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda devam etmişti.



Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica karşısında zorlanan ve elenen Dinamo Kiev yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



UEFA Avrupa Ligi'ne 1. torbadan katılan Dinamo Kiev, B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe'nin yeniden gruptaki rakiplerinden biri oldu.

RENNES



Rennes Futbol Kulübü, Fransa'da 1901 tarihinde kurulan ve Breton bölgesinin önde gelen bir futbol takımıdır.

Maçlarını 29.778 kişilik Roazhon Park adlı statta oynamaktadır.



Kulüp başkanlığını şu an Jacques Delanoë yapmaktadır. 1965 ve 1971 tarihlerinde Fransa Kupası şampiyonluğu dışında ciddi bir başarısı bulunmamaktadır.

AEK LARNACA



AEK Larnaca, sahil kenti Larnaka'nın takımı olan Kıbrıslı spor kulübüdür. EPA Larnaka ve Pezoporikos adlı iki Larnaka ekibinin birleşmesi ile 1994 yılında kuruldu.



Kulüp futbol dışında AEK (Kıbrıs Cumhuriyeti) BC adı ile erkekler ve Petrolina AEK adı ile kadınlar basketbolu dalında damücadele etmektedir. Ayrıca kadınlar voleybolunda da yer almaktadır.



Futbol kulübünün en büyük başarıları, 2011-12 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılma ve 2004 ile 2018 yıllarında kazanılan Kıbrıs Kupasıdır.

En yüksek lig performanslarını üç yıl üst üste 2.sırada bitirerek göstermişlerdir.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.



Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.