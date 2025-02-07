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Fenerbahçe'nin UEFA isim listesine 3 futbolcu eklendi

Fenerbahçe UEFA listesinde yer alan oyuncular, kadro bildirimi süresinin dolmasıyla birlikte ortaya çıktı. Fenerbahçe, UEFA listesine Talisca, Kostic ve Skriniar'ı ekledi.

Fenerbahçe'nin UEFA isim listesine 3 futbolcu eklendi

, transferlerin ardından UEFA listesinde güncelleme yaptı. 

Sarı lacivertliler UEFA listesine Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Filip Kostic’i ekledi.

Listeden sezonu kapatan Becao, Oosterwolde ve takımdan ayrılan Samet Akaydin çıktı. 

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe son 16 play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht’le karşılaşacak.

İlk maç 13 Şubat’ta Kadıköy’de, rövanşsa 20 Şubat’ta Belçika’da oynanacak.

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