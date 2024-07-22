Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı: 9 isim yok

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun hazırladığı kadro mücadele öncesinde UEFA'ya bildirildi.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu;
Kale: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin
Defans: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao
Orta saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Kruic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin
9 İSİM KADROYA DAHİL EDİLMEDİ
Fenerbahçe'de UEFA'ya bildirilen kadroda 9 futbolcu yer almadı.
İşte kadroya dahil edilmeyen oyuncular;
Cengiz Ünder, Miguel Crespo, Levent Mercan, Samet Akaydin, Miha Zajc, Emre Mor, Luan Peres, Umut Nayir, Serdar Aziz
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