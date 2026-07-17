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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı. Yeni transferler forma giyemeyecek

17.07.2026 20:14

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı. Yeni transferler forma giyemeyecek
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe 21 Temmuz'da sahaya çıkacak.

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı Gornik Zabrze maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı Gornik Zabrze maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. 

 

Yeni transferler  Vedat Muriqi, Mason Greenwood ve Nathan Ake kadroda yer almadı. 

 

Fenerbahçe 21 Temmuz Salı akşamı sahaya çıkacak. 

 

FENERBAHÇE'NİN KADROSU
 

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok

 

Savunmacılar: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Mimovic

 

Orta saha: Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca

 

Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Musaba, Cengiz Ünder, Cherif