Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı. Yeni transferler forma giyemeyecek
17.07.2026 20:14
Fenerbahçe 21 Temmuz'da sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı Gornik Zabrze maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı Gornik Zabrze maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Yeni transferler Vedat Muriqi, Mason Greenwood ve Nathan Ake kadroda yer almadı.
Fenerbahçe 21 Temmuz Salı akşamı sahaya çıkacak.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok
Savunmacılar: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Mimovic
Orta saha: Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca
Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Musaba, Cengiz Ünder, Cherif