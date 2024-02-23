Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın elenmesinin ardından Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi yarın belli olacak.

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri ise son 16 turu maçlarının ardından belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda maçlar tamamlandı.

MUHTEMEL RAKİPLER



Ajax, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Molde, Union SG, Maccabi Haifa, Servette ve Sturm Graz takımları Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.



KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Fenerbahçe’nin rakibinin netlik kazanacağı kura çekimi 23 Şubat Cuma günü saat 15.00’te başlayacak.



Grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertlilerin son 16 turundaki maçları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

