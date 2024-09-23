NTV.COM.TR

Fenerbahçe'nin UEFA maçı tarihi: Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman?

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Belçika ekibi Union SG ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı. Süper Lig'de sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a yenilen sarı lacivetli takım, Avrupa Ligi'ne güzel başlayıp moral depolamak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin UEFA maçı tarihi: Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman?

'nin UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Belçika temsilcisi Royale Union Saint-Gilloise’ı ağırlayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Pek çok futbolsever de bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe'nin UEFA maçı tarihi....

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında, Belçika temsilcisi Royale Union Saint-Gilloise'ı ağırlayak.

Fenerbahçe-Union SG maçı, 26 Eylül Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.45’de başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ

Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...