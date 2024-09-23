Fenerbahçe'nin UEFA maçı tarihi: Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Belçika temsilcisi Royale Union Saint-Gilloise’ı ağırlayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Pek çok futbolsever de bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe'nin UEFA maçı tarihi....



FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında, Belçika temsilcisi Royale Union Saint-Gilloise'ı ağırlayak.



Fenerbahçe-Union SG maçı, 26 Eylül Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.45’de başlayacak.



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ



Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

