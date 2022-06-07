Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyolar Ligi kura çekimi ne zaman? (Fenerbahçe kaçıncı turdan başlayacak? Muhtemel rakipler)

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde guplara kalma mücadelesi verecek.

Süper Lig'i 2. sırada bitiren sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

2. Ön eleme için 14 Haziran Salı günü yapılacak kura çekimi sonrasında ilk maçlar 19-20 Temmuz rövanş karşılaşmaları ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı lacivertlilerin 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri Dinamo Kiev ile Midtjylland olacak.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle erken tescil edilen Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev sezonu 2. sırada bitirdi.

Bir diğer muhtemel rakip olan Midtjylland da kendi ligini 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak.

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