Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 'ndeki rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde lig yoluna seri başı olarak katılan sarı-lacivertlilerin rakibi Gornik Zabrze oldu.

Gornik Zabrze, 2025-2026 sezonunda Polonya Ligi'ni 56 puanla şampiyon Lech Poznan'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Maçlarını Zabrze kentiyle aynı adı taşıyan yaklaşık 29 bin kişi kapasiteli statta oynayan Gornik Zabrze, sezonu Polonya Kupası'nı alarak kapattı.

Tarihinde 1985-1986 sezonunda Intertoto Kupası'nı kazanarak uluslararası arenadaki tek başarısını yakalayan Gornik Zabrze, 14 şampiyonluk yaşadığı Polonya Ligi'nde 1988'den bu yana mutlu sona ulaşamadı.

Turda ilk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanşları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, rakibiyle ilk maçı kendi sahasında rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

PODOLSKİ TAKIMI SATIN ALMIŞTI



Daha önce Türkiye 'de oynayan ve kariyerini Fenerbahçe'nin eşleştiği Gornik Zabrze'de noktalayan Lukas Podolski, kulübün %86'lık hissesine sahip.

Geçen aralık ayında Gornik Zabrze’den hisse alan Podolski, kulübün ikinci büyük hissedarı olmuştu. Mayıs sonunda Zabrze Belediye Meclisi, kulübün yüzde 86’lık hissesinin Podolski’ye satılması önerisini oy birliğiyle destekledi ve satış gerçekleşti.