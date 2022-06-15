Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev (İlk maç ne zaman?)

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.



Çekiliş sonucu Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşti.



İlk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, eşleşmede ilk maça deplasmanda çıkacak.



Üçüncü eleme turundan sonra play-off turunu da geçen takımlar, 6 Eylül'de başlayacak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

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