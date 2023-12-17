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Fenerbahçe'nin Wout Weghorst planı: Görüşmeler başladı

Micyh Batshuayi'den çıkmak isteyen Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst ile görüştüğü öne sürüldü. Sarı-lacivertli ekibin, Hollandalı forvetin sağlık raporlarında bir sorun görmezse imza için öncelik isteyeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Wout Weghorst planı: Görüşmeler başladı

Ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran , Michy Batshuayi'den çıkıp santrafor bölgesine yeni bir alternatif kazandırmak istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst için sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile ekibinin hem Hoffenheim hem de Burnley ile görüşme yaptığı öne sürüldü.

Anlaşma sağlanması durumunda ara transfer döneminde Batshuayi gönderilerek yerine Wout Weghorst alınacağı aktarıldı. 

Sezon başında Burnley'den Hoffenheim'a kiralanan golcü futbolcunun 9 Aralık'ta adduktor bölgesinde lif yırtılması yaşadığı gerekçesiyle 31 Aralık'ta sahalara dönüş yapacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin sağlık raporlarını kontrol ettikten sonra Hollandalı golcüden imza için öncelik isteyeceği de belirtildi.

Weghorst bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 4 gol atıp 1 asist kaydetti.

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